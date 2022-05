Mann siktet for overgrep mot jenter i Stavanger

– Jeg kan bekrefte at en mann er siktet for brudd på straffeloven paragraf 311 – som omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn. Jeg kan også bekrefte at han er mistenkt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Da snakker vi både om fysiske overgrep og nettovergrep, sier politiadvokat Fredrik Soma i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet mener at det er totalt tre fornærmede jenter i saken.

– Alle disse mener vi at siktede har kjøpt egenprodusert overgrepsmateriale fra. En av dem mistenker vi også at han har møtt fysisk, sier Soma.

Politiet mistenker at den siktede over en periode også har fungert som en slags mellommann for den ene jenta. Altså at han har mottatt pengene fra dem som har kjøpt egenproduserte bilder og filmer av henne. Hele eller deler av beløpet har han i neste omgang gitt til henne.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om hvor store beløp det er snakk om i saken. Når saken er ferdig etterforsket, vil politiadvokaten sende sin innstilling til statsadvokatembetet.

Siktedes forsvarer, Helene Haugland, ønsker ikke å uttale seg om saken.