– Det er vi glade for, og vi skal levere et enda bedre tilbud til kundene til lavest mulig kostnad for samfunnet, sier konsernsjef Gro Bakstad i Vy.

Østlandet 1 innebærer togtransport på Østfoldbanen/Follobanen samt lokaltogene Spikkestad/Asker–Lillestrøm og Stabekk–Ski. Østlandet 1 har om lag 30 millioner reisende hvert eneste år.

Allerede når Follobanen åpner i desember 2022, har Vy planlagt et togtilbud som knytter Østfold nærmere arbeidsmarkedet i og rundt Oslo. Beslutning om endelig tildeling av Østlandet 1 kommer første halvår 2023. Trafikkavtalen skal ha en varighet på åtte år, med mulighet for forlengelse i to år.

– Hvis Vy får fortsette å kjøre togene på Østlandet, kan kundene se fram til bedre punktlighet, flere avganger, kortere reisetid, bedre tog og bedre reiseinformasjon. Og de samme dyktige og positive medarbeiderne selvsagt, sier Bakstad.

I september skal Jernbanedirektoratet velge forhandlingspartner for den andre delen av Østlandet, Østlandet 2.