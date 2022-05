Advarer regjeringen: – Ikke SVs jobb å rydde

Fredag holdt Bergstø åpningstalen på SVs landsstyremøte i Oslo. Der fastslo hun at det ikke er aktuelt for SV å være en «Rusken-aksjon» for regjeringspartiene når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett begynner mandag.

– Vi er ikke ryddegjengen til regjeringen. Når regjeringen kutter i viktige satsinger eller bryter egne løfter – ja, da må de få det på plass selv, sier Bergstø til NTB.

I landsstyretalen trakk Bergstø spesielt fram utsettelsen av Ocean Space Centre som eksempel. Der foreslår regjeringen å kutte med 405 millioner kroner.

– Når reaksjonene var sterke fordi regjeringen stoppet utviklingen av Ocean Space Senter i Trondheim, har Senterpartiet fra Stortingets side gått ut og sagt at dette skal ordnes i forhandlingene der. Da regner jeg med at de kommer med akkurat de pengene når de setter seg ved forhandlingsbordet på mandag, sa Bergstø i landsstyretalen.

– Det er de som skal levere på sin plattform, fastholdt hun.

Forhandlingsstart mandag

Hvilke krav SV faktisk kommer til å stille, vil Bergstø ikke gå i detalj om.

Kravene blir fremmet ved forhandlingsbordet når SV setter seg ned med Arbeiderpartiet og Senterpartiet mandag, forklarer hun. Hun vil ikke fremme krav gjennom mediene.

– Jeg går ikke inn i hva vi vil kreve konkret, verken sum eller sak. Vi vil kreve ganske tydelige retningsvalg, sier Bergstø til NTB.

Det overordnede er at forskjellene skal ned, og at utslippene skal ned, fastholder hun.

Forhandlingene vil fortsette inn i juni, og 17. juni skal budsjettet behandles i salen. Det er siste møtedag før Stortinget tar ferie.

SVs fungerende partileder Kirsti Bergstø holdt fredag åpningstalen til SVs landsstyremøte i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bistandsbråk

En sak det helt sikkert blir bråk om, er bistand. I budsjettforslaget tar regjeringen 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å finansiere økte utgifter til flyktninger i Norge.

Det vil SV ikke være med på.

– Bistands-Norge er i opprør. Det forstår jeg veldig godt. Vi syns ikke at verdens fattige skal betale prisen for at vi skal hjelpe ukrainske flyktninger i Norge, sier Bergstø.

Hun framhever internasjonal solidaritet som en prioritet i den situasjonen som råder nå.

– Derfor er det utrolig overraskende at regjeringen har valgt å skrelle ned så mye på livsviktig bistand.

Klimakritikk

Bergstø beskylder samtidig regjeringen for ikke å levere på konkrete klimakutt og signaliserer at samferdsel blir et viktig spørsmål i forhandlingene som nå venter.

Motorveiprosjekter må dras ned og kollektivprosjekter opp, fastslår hun.

– Vi er skuffet over at regjeringen vil kutte mer på kollektivtransport enn veiutbygging. Der trengs en omvendt prioritering, der man tar ned store motorveiprosjekter som ødelegger natur og ikke alltid engang er populære i lokalsamfunnet, og sørger for at kollektivtransporten får mer.

I landsmøtetalen ba hun Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å spenne sikkerhetsbeltene og gjøre seg klar.

– For her må det mer fart og høyere gir til, sa hun.