Oklahomas delstatsforsamling godkjente tilnærmet abortforbud



Delstatsforsamlingen i Oklahoma vedtok en lov som forbyr abort med noen få unntak, og abortklinikker i delstaten sier de kan måtte stenge når som helst.

Av delstatens fire abortklinikker, stengte to av dem dørene allerede da delstatens republikanske guvernør Kevin Stitt godkjente et forbud mot abort etter sjette uke tidligere i mai. De to siste vil stenge så snart den siste trer i kraft.

Den nye loven forbyr alle aborter – fra dag én i svangerskapet. Unntakene er når aborten er nødvendig for å redde livet til moren eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet.

Boeing-kapsel er omsider på vei mot ISS

Boeings Starliner-kapsel er på vei til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Kapselen ble skutt opp ved hjelp av en Atlas V-rakett fra Kennedy Space Center ved Cape Canaveral i Florida i natt.

Den ubemannede testflygingen skal legge grunnlaget for framtidig transport av astronauter med Starliner til ISS og andre destinasjoner i relativ nærhet til jorda. To tidligere forsøk på testflyginger har gått ad undas.

Business Insider: Elon Musk anklaget for blotting

En flyvertinne inngikk forlik med SpaceX i 2018 etter å ha anklaget grunnlegger Elon Musk for seksuelt krenkende atferd, ifølge Business Insider.

Ifølge avisas dokumentasjon skal Musk mens han ble massert, ha vist kvinnen sin erigerte penis, strøket henne på låret og tilbudt seg å kjøpe henne en hest i bytte mot «mer». Musk avviser påstandene, og kaller saken for en «politisk motivert drittpakke».

Middels åpning for Viktor Hovland i PGA-mesterskapet – første runde på par



Viktor Hovland fikk en start på det jevne i det amerikanske PGA-mesterskapet i golf. Han gikk den første runden på par etter en birdie og en bogey.

Han var blant dem som startet første runde i majorturneringen i Tulsa på 10. hull. Han spilte stort sett solid, men hadde ikke centimeterne på sin side i jakten på birdier.

Hovland endte til slutt på en delt 27.-plass da alle 156 spillere hadde fullført åpningsrunden. Nordirske Rory McIlroy leder.

Mann til sykehus etter utforkjøring på E39

En mann som satt fastklemt etter at han kjørte av veien på E39 i Gjesdal kommune i Rogaland natt til fredag, er kjørt i ambulanse til sykehuset i Stavanger. Politiet fikk melding om utforkjøringen litt nord for Søyland på E39 klokken 1.19.

– Mannen satt fastklemt, og var på et tidspunkt bevisstløst, men han er nå frigjort og kjørt i ambulanse til sykehus. Luftambulansen var ikke tilgjengelig, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sørvest politidistrikt til NTB.