Eskortedømt mann frifunnet

I november i fjor ble 25-åringen dømt til fem års fengsel for å ha formidlet en 15 år gammel jente til sexsalg via Snapchat, og for å ha forsøkt å formidle flere andre jenter. Dommen omfattet også narkotikasalg og et grovt ran, skriver Bergens Tidende.

– Han hadde ingen betenkeligheter med å benytte mindreårige i sin virksomhet, og det var klart profittmotivert, sa statsadvokat Benedikte Høgseth den gang.

Nå, et halvt år senere, er mannen løslatt etter å ha frifunnet på samtlige punkter, kommer det fram i en forenklet dom fra Gulating lagmannsrett.

Ifølge en ny sakkyndig rapport lider mannen av en grunnleggende psykoselidelse og led også av dette da de straffbare handlingene ble begått i 2019 og 2020.

– Han er erklært utilregnelig. At dommen i det hele tatt falt i tingretten, er ikke en ønskelig situasjon, sier Høgseth nå.

– Både av hensyn til den tiltalte, de fornærmede og prosessøkonomien. Det er beklagelig at det skjer. Man skulle ønske at man fanget dette opp tidligere, sier hun.