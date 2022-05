Øst politidistrikt meldte om ulykken klokken 14.29. Ifølge Øst 110-sentralen står bilen litt nord for sørgående løp ved Bergerkrysset.

En halvtime senere opplyser politiet på Twitter at brannen er slukket og at veien er åpen for trafikk igjen. Bilføreren skal ifølge politiet ha kommet seg ut av bilen.

Bilberger er på vei til stedet, og det vil kunne bli redusert framkommeligheten når den er framme, men inntil videre går trafikken nå normalt forbi stedet.

Køen strakte seg en stund helt tilbake til Granskrysset, ifølge Romerikes Blad.

Saken oppdateres.