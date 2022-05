– Når vi får meldinger om hvordan dette hørtes ut i ettertid, tenker jeg at dette fyrverkeriet aldri burde vært sendt opp, sier brannsjef Jon Myroldhaug i brann- og redningsetaten i Oslo til Avisa Oslo.

Cruiseskipet Silversea sendte opp fyrverkeri i 15 minutter rundt klokken 22.45 onsdag kveld. Fyrverkeriet kunne høres i store deler av byen, og i sosiale medier har flere reagert negativt.

– Ugreit

Cruiseskipet søkte om tillatelse av brann- og redningsetaten. Brannsjefen sier at de ikke kan avslå søknader som følger regelverket om brannsikkerhet.

– Vi er ingen forkjempere for fyrverkeri generelt, men har et regelverk som åpner for det. Vi kan ikke stoppe ethvert fyrverkeri om det utføres på en profesjonell måte.

Han er likevel kritisk til onsdagens fyrverkeri.

– I den situasjonen vi er i, mener jeg det først og fremst er de som har planlagt fyrverkeriene, må ta en selvransakelses på om det er greit, sier Myroldhaug.

– Spesielt i den situasjonen vi er i nå med krigen i Ukraina, er det ugreit at noe høres ut som noe i retning av bomber og granater.

Behov for å stramme inn

Også flere politikere i Oslo bystyre reagerer.

– Dette illustrerer et behov for å stramme inn reglene, sier SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold til avisen.

Venstres Marit Vea reagerer særlig til mangelen på varsling i forkant, og også Rødts Sofia Rana er kritisk.

I utgangspunktet er det et fyrverkeriforbud i Oslo, som folk kan søke unntak fra. Elvevold frykter at forbudet blir uthulet hvis oppskytninger som på onsdag får tillatelse, og Vea varsler et spørsmål til byrådet om hva som er varslingsrutinene ved slike oppskytninger.

Cruiseskipet: Ville ha kansellert

Cruiseskipet var ikke klar over at det var ukrainske flyktninger i nærheten av der fyrverkeriet ble sendt opp, opplyser kommersiell sjef Barbara Muckermann i Silversea til Avisa Oslo.

Hun legger til at dersom de visste det, ville fyrverkeriet blitt kansellert.

Natalia Ravn-Christensen er talsperson i den ukrainske foreningen i Norge. Hun fortalte avisen at ukrainske flyktninger assosierte lydene fra fyrverkeriet med bomber og raketter fra krigen i hjemlandet.