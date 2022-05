– Vi har gått gjennom anmeldelsene og innhentet opplysninger fra politiet. Dette består av videoopptak og dokumenter fra politiets operasjonslogg. Basert på dette har vi funnet at det er riktig å iverksette etterforskning, sier etterforskningsleder Rune Fossum ved spesialenheten til NRK.

Det var 25. april i år at miljøorganisasjonene Extinction Rebellion og Greenpeace aksjonerte mot en russisk oljetanker ved Slagentangen utenfor Tønsberg. Tjue av demonstrantene ble etter en stund innbrakt av politiet.

Da de kom til politistasjonen i Tønsberg, ble fire av dem tvunget til å kle seg nakne på cella for å bli visitert. I ettertid har de fire aksjonistene anmeldt politiet i Tønsberg.

En av dem, Ronja Therese Mylius, har tidligere uttalt til NRK at hun opplevde hendelsen som krenkende.

– Jeg gråt og ropte nei. Jeg forsøkte å holde igjen klærne mine, men hun løftet stringtrusa og rev av meg genseren, sa Mylius.

Hun siktet da til en av betjentene som skal ha beordret henne til å kle av seg.

Politiet i Tønsberg har tidligere uttalt at de gjennomførte visiteringen med loven i hånd.

– Noen av dem hadde en historikk som gjorde at det var grunnlag for politiet å kroppsvisitere dem i arresten, sa stasjonssjef Øystein Holt til NRK etter at anmeldelsen ble kjent.