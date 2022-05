Politiets innsatsleder i Kongsberg: Det mest ekstreme jeg har opplevd

Guldbrandsen styrte politiaksjonen da Espen Andersen Bråthen angrep tilfeldige personer i Kongsberg.

– Det er det mest ekstreme jeg har vært borti. Både når det gjelder omfang, antall skadde og døde, og ikke minst når det gjelder alle ressursene som ble satt inn, fortalte Guldbrandsen i retten.

– Det er ikke vanlig at vi rykker ut for å stoppe folk som bevisst skader andre i det omfanget her, sa innsatslederen videre.

Han befant seg i Drammen da meldingen kom om en gjerningsperson som skjøt med pil og bue mot folk inne i Coop-forretningen på Vestsiden i Kongsberg. Mens han var underveis ble mange patruljer dirigert mot stedet, ambulanser og brannvesen rykket ut og politihelikopter ble dirigert mot Kongsberg.

Fem personer ble drept med kniv og en rekke personer ble utsatt for drapsforsøk da Espen Andersen Bråthen skjøt etter dem med pil og bue om kvelden 13. oktober i fjor.