Lagmannsretten avviste anke om hatefulle ytringer

Mannen ble i tingretten dømt til 21 dager betinget fengsel, samt til å betale en bot på 15.000 kroner. Det er første dommen i sitt slag, skriver Bergensavisen.

Saken startet som en politisk diskusjon på en Facebook-gruppe blant nær 600 medlemmer i fjor. De to involverte hadde kjent hverandre i 15–20 år og hadde tidligere sosial omgang. 53-åringen var kjent med at vedkommende hadde skiftet både juridisk kjønn og navn.

Da han i kommentarfeltet ble kalt en drittsekk, tippet det over og han kom med en tirade av sjikanøse utsagn.

Selv om offeret bidro til å skjerpe motsetningene, fastslår Gulating lagmannsrett at uttalelsene klart rammes av bestemmelsen om hatefulle eller diskriminerende ytringer.

«Det dominerende i meldingsutvekslingen er at domfelte mener fornærmede ikke er den hun foregir seg for å være, at hun har en mann med en syk fantasi med hensyn til sin kjønnsidentitet», går det fram av dommen.

Det var først i 2021 at også hatefulle ytringer begrunnet i en persons kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ble tatt inn i straffeloven § 185.

Utsagn som innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd er ikke vernet av grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet.

– Det skal mindre til for at personangrep som er fremsatt i ren sjikanehensikt, rammes av bestemmelsen enn politiske ytringer som ledd i politisk debatt, opplyser statsadvokat Rudolf Christoffersen til avisa.