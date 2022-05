FN-sjef bekymret for norske budsjettkutt

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen nemlig å kutte hele kjernestøtten på 440 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP) for å kunne finansiere flyktningutgifter i Norge.

Onsdag snakket FN-sjef António Guterres med Støre på telefon, hvor krigen i Ukraina og den globale matforsyningen var høyt oppe på agendaen.

I samtalen tok også FN-sjefen opp sin bekymring for det norske bistandskuttet, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding onsdag kveld.

– Guterres understrekte og anerkjente Norges langvarige og omfattende støtte til FN, men var urolig for at en konsekvens av dette var budsjettkutt for sentrale FN-organisasjoner, herunder FNs utviklingsprogram UNDP, heter det i pressemeldingen.

– Statsministeren lyttet til hans vurderinger og forsikret om at Norge vil legge stor vekt på å fortsette å støtte FN, både i felt og ved hovedkvarterene, heter det videre.

I forslaget vil regjeringen ta 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge som følge av pågangen av ukrainske flyktninger.

Forslaget har blitt møtt med kritikk fra blant andre SV, KrF og Rødt. Unicef har omtalt kuttet som «tragisk» og pekt på at det vil gå utover fattige barn verden over. FNs utviklingsprogram har uttalt at Norges renommé nå står på spill.