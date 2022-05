Stortingsrepresentanter ber britene om ikke å utlevere Assange

Stortingsrepresentantene fra Rødt, SV, MDG og Sp advarer mot følgene en utlevering av WikiLeaks-grunnleggeren kan få for pressefriheten i verden.

– Beslutningen du nå er i ferd med å ta på vegne av den britiske regjeringen, er ytterst viktig ikke bare for ditt eget land, men også for Europa og resten av verden, heter det i brevet.

– Tiltalen som kan gi 175 års fengsel for å ha avdekket USAs krigsforbrytelser, gir grunn til bekymring og sender et truende budskap til varslere og journalister verden over, noe både Amnesty International og PEN International blant andre advarer mot, skriver de videre.

– Jeg skulle jo ønske det var regjeringen som tok et slikt initiativ, men jeg håper dette brevet fra flere representanter kan være med på å presse den britiske innenriksministeren til å droppe utlevering, sier Rødts Sofie Marhaug, som har tatt initiativet til brevet.

– Vi er avhengig av varslere og fri presse for å avdekke maktmisbruk og menneskerettighetsbrudd. Nobels fredspris gikk senest i fjor til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres kamp for pressefrihet. Assange kjemper den samme kampen, men hans avsløringer gikk ut over en av våre allierte. Jeg spør meg om det er derfor regjeringen er så taus, sier hun.

Brevet til Patel er også undertegnet av Tobias Drevland Lund i Rødt, de fire SV-representantene Ingrid Fiskaa, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland og Freddy André Øvstegård, Rasmus Hansson i MDG og Åslaug Sem-Jacobsen i Sp.