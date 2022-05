Esa tar ytterligere skritt mot Norge om retten til sykehusbehandling i utlandet

– Esa har gjennomgått over 200 forvaltningsvedtak som viser at EØS-reglene i praksis ikke ble anvendt riktig eller vurdert, skriver de i en pressemelding onsdag.

For eksempel mener Esa at kravene til å få godkjent behandling i utlandet er for strenge fordi pasienten må dokumentere at behandlingen utenlands er mer effektiv enn offentlig behandling i Norge.

Esa besluttet i desember 2019 å stevne Norge for Efta-domstolen. Årsaken til brevet onsdag er at de har mottatt ny informasjon under forberedelsene av saken, blant annet fra norske myndigheter i juni 2021.

– Norske regler har også blitt endret etter Esas beslutning om å stevne Norge, heter det i brevet.

De viser til et lovforslag fra 1. april. Lovforslaget bedrer situasjonen, men Norge vil likevel ikke oppfylle alle EØS-kravene, påpeker Esa.

Norge får nå to måneder til å fremme sitt syn før Esa kan beslutte å ta saken videre.

Beslutningen om å ta Norge til Efta-domstolen er siste steg i en traktatbruddssak, som ble åpnet i 2014, etter at Esa hadde mottatt en rekke klager på de norske begrensningene.