Politiet leter etter potensielle vitner i Steigen-ulykken

En bil kjørte inn i en traktor med henger i tunnelen søndag. De fire som døde i ulykken var turister fra Tsjekkia. Ytterligere to ble skadd, inkludert føreren av traktoren.

Mandag ba politiet bilister som kan ha kjørt forbi traktoren i forkant av ulykken, om å ta kontakt. Politiet etterforsker hva slags lys de to kjøretøyene hadde, både foran og bak, og også på hengeren til traktoren. Etterforskningen ledet politiet til en bil som hevder at tre biler kan ha kjørt forbi traktoren før ulykken, skriver VG.

Den aktuelle bilisten har forklart at han kjørte forbi en traktor med henger som kjørte i samme retning. Ute av tunnelen stanset han for å vente på noen lenger bak. I mellomtiden passerte to andre biler, ifølge bilisten.

– Vi har kontroll på et vitne som kjørte forbi traktoren inne i tunnelen. Vitnet mener at de to andre bilene, som kom like etter, også må ha tatt seg forbi traktoren inne i tunnelen, sier stasjonssjef Ronny Borge ved Fauske politistasjon til avisen.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med de to andre bilistene.