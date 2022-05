Bråthen i retten: – Jeg angrer veldig på det jeg har gjort

– Jeg angrer veldig på det jeg har gjort. Jeg skulle ønske de jeg drepte var i live. Det var ikke meningen. Jeg angrer veldig, sa Espen Andersen Bråthen i sin frie forklaring i Buskerud tingrett i Hokksund onsdag.

Da det var Bråthens tur til å forklare seg, reiste han seg og leste fra håndskrevne notater.

Bråthen forklarte at bestemte seg for å drepe da han fryktet at han skulle bli blind, og at han ville gjennomføre angrepet før han mistet synet. Han hadde først bestemt seg én gang, men ombestemte seg. Senere bestemte han seg på nytt for å drepe.

Han sa også at det ikke er noen fare for gjentakelse, fordi han nå vet at det er feil å drepe.

Bråthen har blitt diagnostisert som kronisk paranoid schizofren. Det er ventet at han vil bli kjent utilregnelig.