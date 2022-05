Kongsberg-ordføreren om rettssaken: – Det er sterkt

– Det er spesielt å se vedkommende på overvåkingsfilmene og at han samtidig sitter i salen rett foran meg med omtrent de samme klærne. Alvoret over hendelsen blir ikke noe mindre ved denne tilstedeværelsen, sier Kari Anne Sand (Sp) til NTB under lunsjpausen i Buskerud tingrett i Hokksund.

I den første delen av rettssaken har aktor vist en rekke overvåkingsvideoer fra Coop Extra der Espen Andersen Bråthen iført en hvit singlet og kun gående i sokkelesten skyter med pil og bue mot kunder. Også resten av hendelsesforløpet der Bråthen drepte fem mennesker ble gjennomgått før lunsj.

I retten onsdag er Bråthen også iført en hvit t-skjorte.

– Det er jo en sterk historie. Hendelsen er jo sterk. Det visste vi, men det blir ikke noe mindre når vi får detaljene og kronologien. Det er sterkt, sier Sand.