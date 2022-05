Kongsberg-saken: Tiltalte var uten behandling de siste 2,5 årene før drapene

Aktor Andreas Christiansen sa i sitt innledningsforedrag at de sakkyndige mener Bråthen har hatt diagnosen paranoid schizofreni siden 2007. Han har hatt en langvarig psykiatrisk historie og har vært innlagt flere ganger, men hadde vært uten behandling i to og et halvt år før hendelsene i Kongsberg i oktober i fjor.

Bråthen er tiltalt for fem knivdrap og elleve drapsforsøk med pil og bue.

Aktor mener det var den psykiske helsen som drev Bråthen til handlingene. Påtalemyndigheten mener han var alene om handlingene, og at alle ofrene var tilfeldige personer.