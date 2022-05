De vil også følge opp tips, ifølge assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl.

– Det er mange båter langs vestkysten av Spitsbergen nå. Så å si alle ønsker å se isbjørn, og vi erfarer at det er ulik praksis for hvor nærgående fartøyene er isbjørnene, opplyser miljøvernsjef Kristin Heggelund hos Sysselmesteren.

De er bekymret for påvirkningene isbjørnene utsettes for over tid som følge av ferdselen og aktiviteten i området.

– Isbjørnen er et rovdyr, og dersom den bli mer vant til menneskelig nærvær, kan det oppstå flere farlige situasjoner for både mennesker og isbjørn.