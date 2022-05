Kongsberg-rettssaken starter

Det er første dag av rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38), som drepte fem personer i et angrep med pil og bue og kniv på Kongsberg 13. oktober i fjor. Bråthens forsvarer har tidligere sagt at han erkjenner straffskyld. Rettssaken er ventet å vare fram til i midten av juni.

Resultatet i trygdeoppgjøret kommer

Resultatet i årets trygdeoppgjør legges fram og det er ventet at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen kommenterer det.

Første rettssak mot russer anklaget for krigsforbrytelser i Ukraina

Den russiske soldaten Vadim Sjisjimarin stilles for retten i Kyiv, anklaget for krigsforbrytelser. Dette er den første slike saken som kommer opp etter at Russland gikk til angrep på landet i februar.

Tyrkias utenriksminister til USA

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu besøker Washington. Det er ventet at Tyrkias reaksjon på Sverige og Finlands Nato-søknad blir et viktig tema i møtene der.

Molde skal i aksjon i NM

Det er første runde av NM i fotball for menn og regjerende cupmester Molde skal møte Herd. Molde vant fjorårets NM da den utsatte cupfinalen ble spilt tidligere i vår.

Øvrige kamper: Junkeren – Mjølner 17.00, Bossekop – Alta, Bremnes – Øygarden, Brumunddal – Strømmen, Bærum – Kvik Halden, Finnsnes – Tromsdalen, Orkla – Stjørdals-Blink, Os – Åsane, Pors – Arendal, Råde – Fredrikstad, Skjetten – Ull/Kisa, Trygg/Lade – Levanger, Træff – Vard Haugesund, Ullern – Asker, Voss – Brann, Nordstrand – Frigg 18.30, Harstad – Senja 19.00, Lokomotiv Oslo – Eidsvold Turn 19.00, Gjøvik-Lyn – Raufoss 19.30.

Norge spiller skjebnekamp i ishockey-VM

Norge skal måle krefter med Østerrike i det som blir en skjebnekamp i VM for de norske ishockeykrigerne.