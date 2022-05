En godværsdag i Trondheim på 17. mai

I byen der den første 17. mai-feiringen fant sted, er det folkefest og godvær.

– Vi legger opp til en god, gammeldags og tradisjonell 17. mai-feiring. I år er det ingen grunn til noe annet, sier leder for 17. mai-komiteen i Trondheim kommune, Sissel Trønsdal til Adressa.

Yr.no melder om strålende sol med temperaturer opp mot 14 grader på ettermiddagen.

I år vil barnetoget for første gang gå over det nyrenoverte Torvet, etter at det i juni 2020 sto ferdig oppusset.

11.45 vil Festgudstjenesten i Nidarosdomen kringkastes til hele landet på NRK P1.