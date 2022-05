17. mai-feiring

Over hele landet feires nasjonaldagen. Kongefamilien markerer nasjonaldagen på tradisjonell måte. Kongeparet og kronprinsfamilien hilser barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen, mens kronprinsparet tar imot og hilser barnetoget i Asker fra trappa på Skaugum.

Finlands president på statsbesøk i Sverige

Den finske presidenten Sauli Niinistö er 17. og 18. mai på statsbesøk i Sverige. Det skjer etter at både Finland og Sverige har gjort det klart at de vil søke om medlemskap i Nato. Tirsdag blir Niinistö tatt imot i Riksdagen av nasjonalforsamlingens leder Andreas Norlén.

Lavrov holder tale

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skal tale om «Russlands rolle i verden».

Filmfestivalen i Cannes

Tirsdag åpner den 75. filmfestivalen i Cannes, Frankrike. Den norske spillefilmen «Syk Pike» av Kristoffer Borgli får i mai verdenspremiere i det prestisjetunge programmet Un Certain Regard på filmfestivalen i Cannes. Filmfestivalen varer til 28. mai.

Elyounoussi skal stoppe titteljagende Liverpool

Mohamed Elyounoussi og hans Southampton skal forsøke å stanse et titteljagende Liverpool i Premier League. Southampton er allerede klar for en ny sesong i den øverste divisjonen og har kun æren å spille for, mens Liverpool trenger tre poeng for å ha et realistisk håp om å vinne serien – da vil de i så fall kun ligge ett poeng bak serieleder Manchester City.