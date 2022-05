Over 260 ukrainske soldater evakuert fra Mariupol

Ukrainas militære styrker avslutter kampoperasjon i den beleirede byen Mariupol sør i landet, og det er gitt ordre om at de gjenværende soldatene skal reddes.

Mer enn 260 ukrainske soldater er så langt evakuert fra Azovstal-stålverket, der de har forskanset seg i over 80 dager. Forsvarsdepartementet sier at det jobbes for å hentes ut de gjenværende soldatene.

USA letter på Cuba-sanksjoner

USA øker antall flygninger til Cuba, letter på visumkravene for amerikanske tilreisende og fjerner beløpsgrensen på pengeoverføringer for cubanske immigranter.

Det blir gjort for å «støtte cubanernes lengsel etter frihet og større økonomiske muligheter» ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Cubanske myndigheter kaller det et «lite skritt i rett retning» og viser til at mange sanksjoner opprettholdes.

Norge bedt om å evakuere sårede ukrainske soldater

Norge er bedt om å bistå med medisinsk evakuering av sårede ukrainske soldater fire ganger de siste ukene. – Vi må si ja, mener Venstre-leder Guri Melby.

– Ukrainske myndigheter har bedt Norge ta imot skadde soldater hele fire ganger på svært kort tid, og da mener jeg vi bør stille opp, sier Melby til Vårt Land.

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har Norge fått fire forespørsler om evakuering av sårede ukrainske soldater

Ingen pågrepet etter at mann ble stukket ned i Oslo

En mann i 20-årene er innlagt på Ullevål sykehus etter at han ble stukket med en skarp gjenstand på Sørenga i Oslo natt til 17. mai. Ingen er pågrepet i saken.

– Mannen får behandling på sykehus for alvorlige, men ikke livstruende kuttskader, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB på morgenkvisten 17. mai. Han sier politiet har en formening om hvem gjerningsmannen er.

Tenåring sparket og slått i Haugesund – innlagt på sykehus

En 18 år gammel mann er innlagt til observasjon på sykehuset i Haugesund etter at han ble sparket og slått på en fest natt til 17. mai.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt forteller at de har anmeldt fem voldshendelser etter at en fest ved turområdet Vangen i Haugesund kom ut av kontroll.

– Det var flere slagsmål og mange svært unge folk på stedet. Den mest alvorlige saken er en 18-åring som både ble banket, sparket og slått. Han er innlagt på sykehus til observasjon, forteller Bjørnsen.