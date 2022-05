Tidligere stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim er død

Det var Nakkims familie som mandag kveld meldte om morens bortgang, skriver Moss Avis.

Kjellaug Nakkim ble innvalgt på Stortinget for som fast representant for Østfold Høyre i 1989 etter en periode som vararepresentant. Hun hadde deretter tre strake perioder på Stortinget for Østfold fram til 2001.

Hun satt i Moss bystyre fra 1976 til 1987 og på fylkestinget i Østfold fra 1984 til 1995. Nakkim ledet også Kringkastingsrådet fra 2006 til 2009.

I 2012 ble hun æresmedlem i Østfold Høyre for sin innsats for partiet.

– Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Kjellaug Nakkim er død. Jeg jobbet tett sammen med Kjellaug på 1990-tallet, og hun var min nestleder da jeg var kvinnepolitisk leder i Høyre. Hun var en svært arbeidsom politiker som satt seg svært godt inn i sakene, sier Erna Solberg til Moss Avis.