– Jeg er skuffet, men har foreløpig ikke gått gjennom dommen. Resultatet er det samme som i tingretten, sier 47-åringens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt overfor Bergensavisen.

Det var i november 2020 at en nå 37 år gammel mann ble funnet med store skader på bakken utenfor en boligblokk på Toppe i Åsane.

I desember i fjor ble to menn dømt i tingretten for å ha kastet mannen ut fra en balkong i sjette etasje i blokka. Bakgrunnen skal ha vært en pengekonflikt i rusmiljøet i Bergen.

Den ene, en 47 år gammel tidligere drapsdømt mann, ble dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for drapsforsøk, mens en 41 år gammel mann ble dømt til sju år og seks måneders fengsel for medvirkning.

Nå er de to dømt igjen i Gulating lagmannsrett. Retten opprettholder straffen for den hovedtiltalte, mens de skjerper straffen for 41-åringen og dømmer ham til fengsel i åtte år og seks måneder.

– Basert på tekniske bevis er jeg rett og slett sjokkert, sier 41-åringens forsvarer Harald Grape til Bergens Tidende.

Han vurderer nå om han skal anke saken til Høyesterett.