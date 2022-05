Rapport: Tengs-siktet er tilregnelig

Rapporten på 54 sider gjennomgår alt fra tidligere domfellelser til nåværende observasjoner, skriver Dagbladet.

– Konklusjon er at det er ingen tegn til utilregnelighet hos vår klient, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til avisa..

– Konklusjonen var som forventet fra vår side, legger advokaten til.

Mannen er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Ifølge Kristensen er rapportens konklusjon også gjeldende for tidspunktet da drapene fant sted.