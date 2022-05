Virke: Butikkstreik avverget – enighet i varehandelsoppgjøret

Arbeidsgiverorganisasjonen sier oppgjøret med handel og Kontor kom i havn innenfor rammene fra frontfagene, noe Virke er fornøyd med

– Det viktigste for Virke har vært å sikre konkurransedyktige virksomheter og trygge arbeidsplasser, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

Partene er enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner. I tillegg ble de under meklingen enige om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder.

Da fristen gikk ut ved midnatt var, det fare for at rundt 5.000 ansatte i 255 bedrifter kunne bli tatt ut i streik fra lørdag morgen. LO-forbundet Handel og Kontor hadde på forhånd informert medlemmene om at de skulle møte på jobb som normalt, med mindre de fikk SMS om at det var tatt ut i streik.