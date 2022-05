Bollestad hardt ut mot regjeringens innsats for å hente flyktninger fra Ukraina

KrF-lederen sier til Nationen at regjeringen har somlet med å få på plass et system for å hente ukrainske flyktninger. Bollestad sier at hun er rørt av historiene om folk som reiser ned frivillig for å hjelpe.

– Det er det som bygger et godt samfunn. Det å mistenkeliggjøre alle frivillige krefter slik regjeringen har gjort gjentatte ganger, er rett og slett forkastelig. Regjeringas holdning til de frivillige har bare vært skammelig. Det offentlige bør spille på lag med frivillige krefter i krisetid, sier Bollestad.

Rødt-politiker Tobias Drevland Lund sier at regjeringen må komme på banen fortere for å få til transport av flyktninger.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet sier at de frivillige spiller en viktig rolle. Hun mener imidlertid at det beste er at flyktningene kommer innenfor ordnede rammer, ikke med private.

– Dessverre har politiet i Norge og andre land sett at kriminelle forsøker å utnytte sårbare flyktninger, i tillegg til at det kan være personer som har andre intensjoner enn å få beskyttelse som blir med private til Norge, sier Bergmål.