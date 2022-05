Det starter plutselig med sterke smerter i leggen. Mange forteller at de hører et smell når akillessene ryker, skriver nhi.no.

Dette er en av de vanligste skadene vi får i muskler og skjelett.

Særlig utsatt er menn mellom 40 og 60 år med en aktiv livsstil.

Lang diskusjon om hva som er best

Løping og annen fysisk aktivitet kan føre til at akillessena ryker.

Hvor raskt og hvor bra dette blir behandlet, betyr mye for om du kan være aktiv igjen. Men hva er den beste behandlingen? Dette har det vært en lang diskusjon om i fagmiljøer.

Det vanligste er enten å sette foten i gips og en støvel som ligner en slalåmsko eller å operere.

Nå har norske forskere gjort en studie som de mener kan lande denne diskusjonen en gang for alle.

Ikke nødvendig å operere

Kirurgi gir ikke bedre resultat enn ikke-kirurgisk behandling hos pasienter som har fått avrevet akillessenen, finner de.

– For det store flertallet av pasienter med en røket akillessene er det unødvendig å opereres.

Det forutsetter at diagnosen stilles tidlig og at man følger pasienten opp etter en etter en bestemt protokoll for rehabilitering.

Dette sier overlege Ståle Myhrvold ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i en pressemelding til Akershus universitetssykehus. Han har ledet denne studien.

Sammenliknet pasienter

Flere studier har antydet det samme.

Men forskerne har nå for første gang har gjort en såkalt randomisert, kontrollert studie. Dette er den beste metoden for å finne ut om en bestemt behandling virker.

532 voksne fra 18 til 60 år med en fersk skade i akillessenen var med i studie. Noen av dem ble ikke operert. Noen fikk vanlig kirurgi. Andre fikk en enklere form for kirurgi som er utviklet for å redusere risikoen for komplikasjoner etter operasjon.

Ingen store forskjeller

Forskerne har sammenliknet pasientene etter ett år. Alle hadde da fått den samme opptreningen etter behandlingen.

De finner ingen forskjell mellom gruppene, verken når det gjelder pasientens tilfredshet, funksjon eller komplikasjoner.

De som ble operert hadde ikke bedre resultat enn de som «bare» fikk gips og plaststøvel, viser studien.

De som ikke ble operert, hadde en noe høyere risiko for at akillessenen ryker på ny. Men risikoen deres for å få en nerveskade etter operasjonen var noe høyere.

Hvordan unngå å bli skadet?

Nesten annenhver person som løper, pådrar seg skader. Dette viser en studie som Forskning.no skrev om i 2021.

Oftest er det skader i knærne, leggene eller akilleshælen.

Ifølge nhi.no er det så mange som 1 av 4 idrettsutøvere som opplevde avrevet akillessene. Blant konkurranseløpere vil nærmere 1 av 2 i løpet av livet oppleve dette.

Det er mange ting du kan gjøre for å minske risikoen for skader, sier May Arna Godaker Risberg i intervjuet.

Hun er professor i idrettsmedisin og fysioterapeut ved Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.

Styrketrening om vinteren

Den viktigste støtten for leddene våre er muskler, sier Risberg.

Det er derfor viktig for dem som ikke er så trent å drive med forebyggende styrketrening for å være klar for å møte underlaget når man begynner å løpe om våren.

– Hvis du ikke forbereder muskulaturen og leddene på løping etter en lang vinter, kan du få smerter. Du tåler det kanskje når du er 20 år, men når du blir 40, 50 eller 60 år er det verre.

Alle må ikke løpe

Hun minner dessuten om at ikke alle må løpe.

– Men elsker du å løpe, må du regne med å gjøre en innsats på forhånd, særlig når du begynner å bli eldre. For hvor mye leddene belastes, er veldig avhengig av hvor sterk du er i muskulaturen rundt leddene, hvor mye musklene kan ta av for støtet når du lander og hvordan underlaget er.

Kilde: Ståle B. Myhrvold m.fl: Nonoperative or Surgical Treatment of Acute Achilles’ Tendon Rupture, april 2022.

(Denhne saken ble først publisert på Forskning.no).