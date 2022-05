Ingen sykepleiere i nytt coronautvalg

– Vi er den aller største yrkesgruppen som har stått i dette, vi burde vært representert, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen til tidsskriftet.

I de to tidligere utvalgene var det heller ingen sykepleiere representert.

– Dette må regjeringen svare for. Hva har de tenkt når de ikke fant plass til en eneste sykepleier i noen av de tre kommisjonene, sier Larsen til Sykepleien.

Utvalget i kommisjonen skal også evaluere håndteringen av omikronvarianten av viruset i perioden 1. november 2021 til tentativt 1. mai i år – altså etter at Støre-regjeringen tiltrådte. Utvalget skal også se på en rekke punkter i forhold til både håndtering og beredskap.

KrF-leder Olaug Bollestad, som selv er utdannet sykepleier, reagerer sterkt på at ikke sykepleiere er representert i det nye coronautvalget. Hun støtter Sykepleierforbundet i deres kritikk.

– Det er sykepleierne som har stått nærmest pasientene døgnet rundt hele pandemien, både i sykehusenes intensivavdelinger og i andre avdelinger, men også i hjemmetjenesten og på sykehjem. Sykepleierne har kjent på press, stress, gått døgnet rundt i overtid og utsatt seg og sine for smittefare, sier hun og legger til:

– Det er et stort paradoks at de som har stått tettest på de syke under pandemien, ikke skal sitte i utvalget.