Fjordkraft brøt loven ved å nekte kunder angrerett

Overfor en kunde begrunnet Fjordkraft fraværet av 14 dagers angrerett på en fastprisavtale med at de ellers ville tape penger på denne typen kontrakter.

Forbrukertilsynet besluttet i januar at de skulle undersøke lovligheten av dette.

– Vi mener dette er et brudd på angrerettloven. Vi har derfor sendt ut et orienteringsbrev til alle strømselskaper i Norge for å informere om riktig praksis overfor forbrukerne, skriver seksjonssjef Tonje H. Drevland hos Forbrukertilsynet i en epost til Bergens Tidende/E24.

Ifølge tilsynet er ikke Fjordkraft alene blant strømselskapene om å bryte loven på denne måten.

Fjordkraft var i januar trygg på at det ikke brøt lovverket, men nå tar selskapet korreks.

– Både vår egen interne juridiske vurdering og våre advokater konkluderte med at unntak fra angreretten kom til anvendelse på fastpriskontrakter. At Forbrukertilsynet konkluderer motsatt, retter vi oss selvsagt etter, sier kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i selskapet.

Han sier angreretten kan medføre dyrere fastpristilbud framover.