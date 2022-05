Brudd i forhandlingene i kommunesektoren – fare for streik

– Det er et uvanlig komplisert tariffoppgjør, med stor avstand mellom partene. Det er behov for riksmeklerens hjelp til å finne gode løsninger, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Forhandlingene ble brutt fredag, halvannet døgn før fristen som var ved midnatt lørdag. Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, kan det bli streik i kommunesektoren.

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

KS forhandler med fire forhandlingssammenslutninger som representerer 41 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne.

Meklingen starter mandag 2. mai. Fristen for å komme til enighet er natt til 24. mai.