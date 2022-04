Bergen har 600 boliger klare, men ennå ikke bosatt noen ukrainske flyktninger

Bergen har takket ja til å ta imot 1.000 ukrainske flyktninger, men så langt er ingen bosatt, skriver Bergens Tidende.

– Vi mener det går for tregt. Å få en så normal hverdag som mulig er helt essensielt for flyktningene. Nå må bosettingen skje raskere, sier sjef i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), Pål Nesse.

Rundt 1.000 ukrainske flyktninger bor på midlertidige mottakshotell i kommunen, mens rundt 100 personer bor privat gjennom en ordning for alternativ mottaksplass.

– Vi har det bra her, men det hadde vært fint om vi kunne få et annet sted å bo litt raskere, sier Tetiana Shkil, som har bodd på et hotell i Bergen siden 18. mars.

Tall fra UDI viser at rundt tre prosent av de 15.019 flyktningene som har søkt asyl i Norge, nå er blitt bosatt. KrF-leder Olaug Bollestad har kritisert regjeringen for tempoet i bosettingen.