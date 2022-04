– Vi ble fortalt av ledelsen at den 29. til 30. april skal nordmennene stenge grensen her også. Da vil transportleveranser avsluttes, sier Aleksandr Suprun til NRK ved grensestasjonen i Storskog utenfor Kirkenes.

Han er en av flere russiske lastebilsjåfører på vei til Sør-Norge med såkalte modul-hus, og regner med det blir den siste turen til Norge på en stund.

Regjeringen har tidligere varslet at de vil slutte seg til EUs beslutning om å stenge havnene for russiske fartøy og et forbud mot russisk veitransport, men med tilpasninger for norske særforhold. Dette kan komme i statsråd fredag, men det er ennå ikke bekreftet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa tirsdag at det vil komme en avklaring om havneforbudet i løpet av få dager.

Sør-Varanger Avis har tidligere i uken skrevet at antall russiske trailere som krysser grensen ved Storskog har økt etter at EU stengte sine grenser for russiske varer.

Tolletaten sier at det sist mandag kom rundt 20 lastebiler fra Russland, mot 10 normalt, men forklarer dette med at bilene ikke lenger får ta seg inn i Norge via Finland og Sverige.

– Så økningen på Storskog den siste uken innebærer således ikke en direkte økning i russisk transport til Norge samlet sett, opplyser seniorrådgiver Tore Skår i Tolletaten til NRK.