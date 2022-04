Fire mistenkte etter politiøvelse med skoleelever

Det var i november i fjor at skoleelever ved Holtet videregående skole deltok i en politiøvelse i regi av Den kongelige politieskorte. Flere av ungdommene skal ha fått skader og blitt svært preget etter øvelsen, og skolen besluttet å anmelde saken.

Påtalefaglig etterforskningsleder Alexander Fotland Iversen i Spesialenheten sier til Dagbladet at etterforskningen nå er i en avsluttende fase.

– Det er fire mistenkte tjenestepersoner i politiet. Det er i alt opprettet seks saker, og det er fem fornærmede. Vi etterforsker for å søke å belyse om det er begått tjenestefeil og mulig kroppskrenkelse. Vi har undersøkt dette med samtykke og hvilken informasjon elevene fikk i forbindelse med treningen, sier han.

De fem fornærmede skoleelevene deltok som markører på en øvelse for Den kongelige politieskorte. De anmeldte det de mente var en voldsom behandling under øvelsen.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer om hva som skjedde under øvelsen. Elevene har blitt utsatt for øvelser med momenttrening som er langt over det vi anser som akseptabelt, har skolens rektor Kathrine Reine tidligere uttalt.

Politiet har selv beklaget hendelsen og sagt at de ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til elevenes unge alder.