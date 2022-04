Gasslekkasjen i Ålesund ikke stanset – sikkerhetssonen opprettholdes

Det bekrefter operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt overfor NTB i 17-tiden torsdag.

– Lekkasjen er tettet. Derfor har vi opphevet sikkerhetssonen, og det er nå normal ferdsel på veien, sier han.

Det var Alvikvegen (fylkesvei 5946) som ble stengt i forbindelse med gasslekkasjen, men som nå er åpnet igjen.

Nødetatene meldte i 11-tiden om gasslekkasje i en asfaltfabrikk i Ålesund. Lekkasjen kom fra en gasstank ved bedriften, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt området. Alle i nærheten fikk sms-varsling om hendelsen.

Politiet opplyser at det er en lekkasje av LPG-gass i væskeform som går over i gass. Gassen kan føre til ubehag ved innånding og i verste fall til kvelning, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Ifølge Sunnmørsposten var det sju ansatte på jobb i fabrikken da lekkasjen oppsto. Samtlige kom seg ut på egen hånd.

Bratland sier til NRK at to personer skal ha blitt eksponert for gass, men de har blitt sjekket av helsepersonell og er uskadd.