Brudd i lønnsforhandlingene om elektrofagene

– Betaling for reisetid er et prioritert krav fra våre medlemmer, og det har vi vært tydelige på i hele forhandlingsprosessen. Dessverre har det ikke vært mulig å bevege arbeidsgiverne på dette punktet, sier leder i EL og IT Forbundet og forhandlingsleder, Jan Olav Andersen.

Forhandlingene startet tirsdag, men nå må partene møtes hos Riksmekleren.

– Vi startet forhandlingene med godt mot og fikk avklart mange spørsmål, men dessverre klarte vi ikke å bli enige om alt. Til det var avstanden oss imellom for stor, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.