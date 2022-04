WHO: Krigen i Ukraina kan føre til meslingutbrudd



Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot at krigen i Ukraina kan føre til et nytt utbrudd med meslinger i landet. Den allerede lave vaksinasjonsgraden kan nemlig komme til å bli enda lavere som følge av kampene, samtidig som folk drevet på flukt blir tvunget sammen på små områder.

WHOs frykt er at færre nyfødte blir vaksinert nå som det er krig. Ukraina har blitt rammet av to meslingutbrudd det siste tiåret, det siste fra midten av 2017 og til slutten av 2019. Det er det nest største som er rapportert i verden.

MC-fører alvorlig skadd i ulykke i Sandnes

En mann i 50-årene ble alvorlig skadd etter at han kjørte ut av veien på motorsykkel i Sandnes kommune i Rogaland, opplyste politiet i Sørvest ved midnatt.

Ulykken skjedde på Ryfylkevegen i Fløysvikområdet, og fylkesvei 4505 Sørbø ble stengt etter ulykken.

Fire astronauter har ankommet ISS

Tre amerikanske og en italiensk astronaut landet i natt på Det internasjonale romstasjonen (ISS), rundt 16 timer etter at de forlot jorda.

Nasa-astronautene Kjell Lindgren, Bob Hines og Jessica Watkins dro sammen med Samantha Cristoforetti fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa) rundt klokka 10 norsk tid onsdag. De reiste på et Dragon-fartøy fra SpaceX. De fire skal erstatte astronautene som nå befinner seg på ISS.

Biden besøker Japan og Sør-Korea i mai

USAs president Joe Biden reiser på besøk til Japan og Sør-Korea i mai, opplyste Det hvite hus i natt. Målet med besøket er å «ytterligere styrke båndene mellom våre regjeringer, økonomier og folk», heter det i en uttalelse fra pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus.

På reisen skal Biden møte Sør-Koreas nyvalgte president Yoon Suk-yeol og Japans statsminister Fumio Kishida. I tillegg vil også statsledere fra Australia og India delta sammen med Biden og den japanske ledelsen på et møte i den såkalte firerbanden, «the Quad», i Tokyo. Alliansen ses som en skanse mot Kinas økende innflytelse i Stillehavsregionen.

Ukrainsk angrep tok russiske kanaler av lufta i Kherson

Det lød flere eksplosjoner nær TV-tårnet i Kherson sør i Ukraina sent onsdag kveld. Det russiske, statlige nyhetsbyrået Ria Novosti melder at missiler og raketter ble skutt mot byen fra ukrainske styrker i nordvest.

Avisa Ukrajinska Pravda skriver at angrepet startet en brann og tok russiske TV-kanaler av lufta. Ifølge Ria Novosti ble sendingen gjenopptatt. Videre skriver Ria Novosti at russiske kanaler har blitt kringkastet i Kherson siden forrige uke. Byen har vært okkupert av russiske styrker siden tidlig i krigen.