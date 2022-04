En passasjer spratt ut av bagasjerommet på bilen og så åpenbart ikke politibilen som kom kjørende like bak, ifølge Vest politidistrikt på Twitter.

18-åringen som var sjåfør og som attpåtil hadde et ganske ferskt førerkort, fikk dermed et gebyr på 3.000 kroner for å kjøre med for mange passasjerer i bilen.

Om passasjeren i bagasjerommet deretter måtte spasere hjem, skriver ikke politiet noe om.