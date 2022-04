Sjåføren fra bilshowet på Bjerke er løslatt

– Han er veldig preget og lei seg for det som skjedde. Han ble løslatt i går, men siktelsen er fortsatt opprettholdt, sier mannens forsvarer Gunhild Bergan til Dagbladet.

Hun ønsker ikke å si noe om hva sjåføren har forklart i avhør, ei heller hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Sju personer ble skadd da en av sjåførene mistet kontroll over bilen og kjørte inn i en tribune på et bilshow på Bjerke i Oslo søndag. Sjåføren er siktet for uaktsom kjøring.

Også arrangøren ble pågrepet av politiet tidligere denne uka, men ble løslatt etter å ha blitt avhørt av politiet. Arrangøren er siktet for å forårsake uaktsom fare mot allmennheten. Han har forklart at dette var en tragisk hendelse, men at det var et uhell som ingen kan siktes for.