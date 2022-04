Bystyret i Oslo vil gi erstatning og beklage til voldsutsatt lærer

Årsaken er at Venstre har snudd i sitt syn på saken, skriver Aftenposten. Det er dermed flertall i bystyret for å gi læreren kompensasjon.

Det var i 2014 at den 18 år gamle eleven tok kvelertak på læreren Clemens Saers mens han underviste på Oslo Handelsgym.

Andre elever i klassen oppfattet at læreren var i livsfare og grep inn. Saers fikk varige skader i strupen og posttraumatisk stressyndrom etter hendelsen. Eleven ble dømt til seks måneders fengsel av Oslo tingrett.

Venstre har tidligere vendt tommelen ned til forslag fra Folkets Parti FNB og Høyre om erstatning. Sammen med byrådspartiene ville de heller etablere en generell erstatningsordning som skulle gjelde for alle ansatte i kommunen som ble utsatt for vold.

Det har imidlertid vist seg såpass vanskelig å få til en slik ordning at partiet nå har snudd. De ønsker fremdeles en generell ordning, men ønsker at Saers nå skal få kompensasjon for volden han ble utsatt for.

– Det vil ikke være noe poeng for meg om de beklager selve hendelsen. Det jeg ønsker er en beklagelse fra kommunen for oppførselen fra min arbeidsgiver etter hendelsen, sier Saers til avisen.