Politiet har én eller flere mistenkte etter skogbrann i Bergen

– Vi minner om flyforbudssone over brannområdet på Espeland, gjelder også droner. Dette er blant annet for at brannhelikopter skal kunne operere trygt, skriver Vest politidistrikt på Twitter onsdag morgen.

Det var tirsdag ettermiddag ved 15.30-tiden at en brann på et område på omkring 30 kvadratmeter spredte seg raskt i det tørre terrenget ved Espeland nord i Bergen.

Noen timer senere sto hele toppen av fjellryggen langs Unnelandsvegen i brann, og åpne flammer kunne ses på lang avstand. Store styrker ble kalt inn i slokkingsarbeidet, med skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret. Det ble også koblet ut høyspentledning på stedet.

Området som brant, var krevende terreng å arbeide i, opplyste brannvesenet.

25 personer evakuert

Brannen så en stund ut til å true nærliggende bebyggelse. I starten av brannen ble to personer evakuert fra en nærliggende bolig, men utover kvelden ble det besluttet å evakuere til sammen 25 personer fra sju hus.

De evakuerte søkte ly hos naboer, ifølge politiet.

Andre beboere i området ble bedt om å vente på tekstmelding fra kommunen om eventuell evakuering. Ved 21-tiden var det ikke lenger fare for bebyggelse, og ved 22-tiden hadde brannvesenet sikret seg kontroll på brannen. Utover kvelden fikk de evakuerte komme tilbake hjem.

Ingen skadd

Beboere i området fikk skryt fra politiet for å ha hjulpet til med slokking. Videobilder fra Bergens Tidende viste lokalbefolkning som hjalp til med å spyle ned brannen med brannslange, og en mann som kjempet mot flammene med en rake.

Ingen personer eller bygninger ble skadd, selv om én person skal ha blitt eksponert for røyk.

Natt til onsdag var brannvesenet på stedet for å drive etterslokking, med overvåking med droner og bistand fra Sivilforsvaret.

Én eller flere mistenkte

Det er ikke kjent hva årsaken til brannen er, men én eller flere personer har status som mistenkt i saken, ifølge politiets innsatsleder Øystein Magnussen.

– Det er ikke gjort avhør, men vi har noen mistenkt etter brannen, sier han til Bergensavisen.

Bergens Tidende får opplyst fra flere naboer at brannen startet i nærheten av et bolighus, og en beboer i huset bekrefter dette overfor avisen.

Jourhavende jurist i Vest politidistrikt sier til samme avis at ingen så langt er siktet i saken.

Politiet vil avhøre en rekke vitner for å få bedre oversikt over hendelsesforløpet og hvordan brannen utviklet seg.