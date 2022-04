Til NRK sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at rabatten gjør at bypakker taper store inntekter fra bompenger. I tillegg taper kollektivtrafikken for elbiler i konkurransen om de reisende, noe som fører til lavere billettinntekter og at kollektivtrafikken trues av kutt.

Dette er blant grunnene til at regjeringen vurderer dette, ifølge samferdselsministeren

– Når vi skal nå nullvekstmålet framover og få folk til å bruke gange, sykkel og kollektiv, må vi ha finansiering til å bygge det ut og sørge for at vi har tiltak til å begrense bilbruken, sier Nygård.

Samferdselsministeren sier at beslutningen ikke er tatt, men at oppdraget er gitt til Statens vegvesen.

Norsk Elbilforening mener tanken om å skrote elbilfordelen er en særs dårlig idé.

– Det Samferdselsministeren nå vurderer, er å gjøre det mer lønnsomt å kjøre på forurensende drivstoff, noe som er svært underlig å gjøre i en tid da vi trenger mer utslippskutt, ikke mindre, sier generalsekretær Christina Bu.