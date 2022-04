Politiet fikk melding om brannen klokken 15.26 tirsdag ettermiddag. Brannen skal først kun ha dekket et lite område på cirka 30 kvadratmeter med flammer og røyk i retning Moldalia.

Det tok imidlertid ikke lang tid før brannen spredte seg raskt i terrenget. To personer ble evakuert fra en nærliggende bolig.

I 18-tiden ble det besluttet å evakuere flere boliger på vestsiden av Unnelandsvegen.

– Antall boliger er akkurat nå noe uvisst. Det er ikke meldt om personskader, berørte bygninger eller flere personer som er blitt eksponert for røyk, skriver politiet på Twitter.

Krevende og bratt

Statens skogbrannhelikopter meldte sent tirsdag ettermiddag at to helikoptre var på vei, og i tillegg opplyste 110 Vest at 25 personer fra sivilforsvaret også skulle bistå.

– Det er veldig krevende og bratt terreng, skriver brannvesenet på Twitter.

Bergen brannvesen opplyser at de har 22 mannskaper på stedet.

Kommunen sender SMS

– Brannen er opplyst å spre seg raskt. To personer er evakuert fra en bolig i Unnelandsvegen. Ingen boliger eller annet er berørt så langt, meldte politiet halvannen time etter at nødetatene fikk melding om brannen.

Tidligere meldte de at en person hadde fått i seg røyk i forbindelse med brannen.

Politiet opplyser at beboere i området får tekstmelding fra kommunen med beskjed om at de må regne med å bli kontaktet om evakuering.

– Per nå er det ingen andre boliger enn den som allerede er blitt nevnt, som er blitt evakuert, opplyser politiet.

Flere mindre branner

Det er også meldt om flere andre mindre skogbranner i bergensområdet. En brann ved Bahus sør i Bergen som dekket område på cirka 30 ganger 40 meter, kom raskt under kontroll, og det drives etterslukking.

Det kom også melding om røyk i terrenget ved Grønnestølsveien sentralt i Bergen, men da de kom til stedet, fant verken politi eller brannvesen tegn til røyk.

– Undersøker videre, tvitrer Vest politidistrikt.