– Vi kunne fra departementet vært tøffere med helseregionene om utdanning av intensivsykepleiere. Vi ga dem oppdrag, og oppfølgingen var ikke god nok. I den situasjonen kunne vi grepet inn, erkjenner Høie overfor VG.

Tirsdag la Koronakommisjonen fram sin andre delrapport i granskningen av pandemihåndteringen. Der er mangelfull intensivkapasitet et gjennomgående tema.

Høie, som i dag er statsforvalter i Rogaland, er blant helsetoppene som har forklart seg til Koronakommisjonen i arbeidet med den omfattende rapporten.

– Det er ingen tvil om at vi burde hatt en større intensivkapasitet i Norge, sier Høie i rapporten. Han får støtte fra både helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Høie påpeker overfor VG at rapporten også understreker at bedre kapasitet på intensivavdelingene ikke ville hatt betydning for smitteverntiltakene.