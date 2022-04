– At så mange selvtester har blitt delt ut, innebærer at mange av Oslos innbyggere har sikret seg et godt lager av selvtester hjemme, sier Tina Arnesen, koordinator for pandemihåndtering i helseetaten.

Kommunen ber dem som har selvtester hjemme, om å oppbevare noen for bruk ved eventuell fremtidig mistanke om smitte.

– Folk blir fortsatt smittet av coronaviruset, og det er vanskelig å si hva som kommer til å skje framover med tanke på utviklingen av pandemien, sier kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

Selv skal kommunen beholde 1,4 millioner selvtester i et beredskapslager.

Selvtestene har lang lagringstid ved korrekt oppbevaring.