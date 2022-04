Arrangøren vil tilbakebetale billetter etter motorshow-ulykken på Bjerke

Omkring 800 tilskuere var på plass under motorshowet søndag. Alle måtte betale med kontanter, 300 kroner for voksne og 200 kroner for barn.

Tirsdag meldte politiet at de har funnet en mengde penger i forbindelse med etterforskningen av saken. Politiadvokat Bente Vengstad opplyste til Avisa Oslo at disse ble foreløpig er tatt i heft i forbindelse med erstatningsbeløp.

Ifølge NRK undersøker politiet påstander om at arrangøren kun skal ha godtatt kontant betaling og ikke kort. Arrangøren selv avviser dette overfor VG.

– Min klient ønsker veldig gjerne å gjøre opp for seg og betale inngangsbilletten tilbake til alle som var på arrangementet søndag, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til avisen.

– Flere hundre tusen

Ifølge advokaten dreier beslaget seg om flere hundre tusen kroner. Forklaringen bak at arrangøren ikke benytter Vipps eller betalingsterminaler, er at de er reisende mennesker som opererer med cash.

Han avviser at det dreier seg om svart virksomhet, og sier alt dokumenteres i regnskapet.

– Alt går i regnskapet. Men beslaget må tolkes slik at politiet mener det er noe grums her, sier advokaten til avisen.

Bildet viser billettluka og personer som sannsynligvis får refundert penger etter at motorshowet på Bjerkebanen søndag kveld ble avbrutt. Politiet etterforsker nå arrangøren blant annet på bakgrunn av påstand om at det kun ble tatt imot kontant betaling under showet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Informert samme dag

Minst sju personer ble skadd da en av sjåførene i showet mistet kontroll over bilen og kjørte inn i en tribune.

Flere av dem som var til stede på showet, reagerte på at det kun var et plastbånd og noen kjegler som skilte bilene og publikum.

Til VG sier Vengstad at de ble informert om arrangementet samme dag og at de ikke hadde sjanse til å sjekke de sikkerhetsmessige forutsetningene.

– Hadde vi vært klar over at det ikke var mer solide, fysiske sperringer, ville ikke arrangementet blitt tillatt, sier politiadvokat Vengstad.

Siktet

Sjåføren av bilen er siktet for uaktsom kjøring.

Eieren av firmaet som arrangerte showet, er siktet for å ha skapt fare for allmennheten.

Politiadvokat Vengstad sier at det er for tidlig å svare på om siktelsene i saken kan bli utvidet.