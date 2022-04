Lastebilsjåfør siktet for uaktsomt drap etter ulykke

En kvinnelig syklist i slutten av 50-årene ble overkjørt av lastebilen og døde i et trafikkert veikryss på St. Hanshaugen i Oslo torsdag ettermiddag. Ulykken skjedde i krysset Ullevålsveien og Waldemar Thranes gate.

– Vi tror at føreren har vist såpass uaktsomhet at han har blitt siktet for uaktsomt drap, sier politiadvokat Bente Vengstad i Oslo politidistrikt til NRK.

Hun sier at siktelsen mot mannen er basert på at politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen.

Lastebilsjåføren har vært preget etter ulykken og er foreløpig ikke avhørt. Han har heller ikke fått oppnevnt noen forsvarer.