Tirsdag melder Troms politidistrikt at et militært kjøretøy har kjørt inn i en fjellvegg i Skibotn i Troms.

Videre opplyser politiet at to personer tas hånd om av ambulanse. Skadeomfanget er ukjent.

Det er en lastebil som har kjørt av veien, ifølge lokalavisen Nordlys.

– Det har vært en kolonne med seks militære kjøretøy, en av de har kjørt inn i en fjellvegg, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Robin Lindberg til VG.

Lindberg opplyser videre at de to personene var våkne og bevisste da politiet kom til stedet. Ulykken skjedde på E6, og veien ved ulykkesstedet er sperret for større kjøretøyer.

Militærpolitiet er varslet om ulykken.

Politiet meldte om ulykken klokken 11:19 tirsdag formiddag.