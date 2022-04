Aftenposten: Koronakommisjonen vil ha flere intensivsykepleiere

Frykten for overfylte intensivavdelinger var et av hovedargumentene for å stenge ned Norge.

Samtidig viser tallene at det er blitt 11 færre intensivplasser siden koronakrisen traff Norge i mars 2020, skriver avisen.

Antallet ordinære intensivplasser er nå 278, ifølge helseforetakenes innrapportering til Helsedirektoratet.

De første advarslene mot manglende intensivkapasitet kom for over 20 år siden, og har blitt gjentatt regelmessig, ikke minst både før, under og etter pandemien.

Rapporten koronakommisjonen legger fram tirsdag er den andre fra kommisjonen, som i sin første rapport i april i fjor gikk hardt ut mot regjeringen for å være dårlig forberedt på pandemien.

Rapporten felte derimot ingen dom over intensivkapasiteten og beredskapen da koronakrisen traff Norge. Det gjør rapporten som kommer tirsdag, erfarer Aftenposten.

Hva som skjedde da Støre-regjeringen stengte ned 13. desember, får vi ikke svar på nå. Det kommer i en ny rapport.