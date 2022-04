Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: I et gammelt bilblad fra 80-tallet står det noen linjer om en underlig trend i USA, der enkelte kjører rundt i digre SUV-er med firehjulstrekk selv om de bor midt i byen. Her hjemme kunne du stort sett velge mellom sedan, kombi eller stasjonsvogn på den tiden.

Skal du selge noe i dag bør det se ut som du når som helst kan ta snarveien gjennom skogen, og gjerne ha nok batterikapasitet til å klare Oslo-Trondheim i et jafs.

USIKKER: Sjefsdesigneren Andy Cowell har med vilje utformet bilen slik at du skal bli litt usikker på om det er en SUV eller en stasjonsvogn. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Usikker kategori

SUV-trenden har tæret bort markedet for stasjonsvogner like effektivt som rusten tok knekken på hjulopphenget i undertegnedes Mazda 626.

Derfor kan det virke som om Citroën tar risiko ved å lansere C5X, for å «komme tilbake i D-segmentet», slik kommunikasjonsansvarlig Benjamin Demozay uttrykker det. Men dersom du går en runde rundt bilen, er det ikke åpenbart hvilken kategori den havner i. Sjefsdesigner Andy Cowell forklarer hvorfor.

Favner bredt

– Har dere tegnet inn momenter som skaper usikkerhet rundt bilens visuelle identitet med vilje?

– Ja, det har vi. Citroën har alltid vært en pioner innen design, og vi ønsket å unngå at C5X havnet i en tydelig merket bås, sier Cowell.

– Hvorfor det?

– SUV-er er over alt, og vi lager også flere utgaver. Derfor hadde det ikke noen hensikt å lage enda en, men vi ønsket allikevel å tiltrekke oss kunder som i utgangspunktet vurderer å kjøpe en SUV, sier Cowell.

Han forklarer videre at ved å sette på 19-tommers felger samt dekk med ganske høy profil, og samtidig heve bakkeklaringen, oppnår de flere effekter.

– Visuelt ligner den mer på en SUV enn en vanlig personbil, og det lar sjåføren sitte høyt slik mange foretrekker. Dessuten har komfort vært en av de viktigste prioriteringene på C5X, og i motsetning til mange sportslige SUV-er har vi kunnet bygge inn Citroëns berømte fjæringskomfort, sier Cowell.

LIGNER SUV: Citroën C5X har fått 19-tommere og dekk med 55-profil samt høy bakkeklaring for å ligne på en SUV, slik at de kan favne en bredere kundegruppe. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Kjent bestykning

Her i Norge tar Citroën kun inn plugg-inn-hybriden som deler drivlinje med flere andre modeller i Stellantis-stallen. Og vi repeterer: 1,6 liters firesylindret bensinmotor på 180 hk går i to-spann med en elmotor på 110 hk, som til sammen skal gi en total på 165 kW, tilsvarende 225 hk, og 360 Nm i dreiemoment. Batteriet er også kjent, med 12,4 kWh kapasitet.

Elektrisk rekkevidde skal være mellom 55 og 60 km målt etter WLTP. Den innebygde laderen tar i utgangspunktet imot 3,7 kW effekt, men kan oppgraderes til 7,4 kW. Ladetid oppgis henholdsvis til 3,25 og 1,4 timer for de to variantene. Dersom du finner en ledig hurtiglader, er 22 kW maks effekt. De tre utstyrsnivåene «Feel Pack», «Shine» og «Shine Pack» starter på 469.900 kroner, 489.900 kroner og 509.900 kroner.

KJENT TEKNOLOGI: Citroën C5X plugg-inn-hybrid bruker den samme drivlinjen som flere andre Stellantis-biler. Rekkevidde på 55-60 km WLTP er akkurat nok til å klare avgifts-grensen. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Sjokoladepudding

Det er på tide å la de gode intensjonene møte asfalten, og i dagens første trekning stanser hjulet på en hvit C5X med det meste av utstyr. Det første inntrykket er at C5X virker større i virkeligheten enn den ser ut på bilder.

På innsiden er det lyst og trivelig med store vinduer, og akkurat denne har soltak i tillegg. Merk at dersom du krysser av for soltaket, forsvinner samtidig oppvarmet frontrute av en eller annen komplisert årsak. Setene har den unike franske spretten som gir inntrykk av at det ligger et tynt lag med sjokoladepudding under skinntrekket. Det er uvant, men etter en full dag på veien gjorde det ikke vondt på steder der det ikke var vondt fra før.

MEKANISK KOKKEKUNST: Kanskje en av de mest imponerende sidene ved Citroën C5X er fjæringen, som ved hurtig fremferd på grusvei med nokså store hevelser gir inntrykk av å ha en ostesufflé bakt inn i demperne. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Sufflé

Assosiasjonene til fransk kokkekunst fortsetter når fjæringen takler den første fartsdumpen. Hastigheten ville mest sannsynlig fått en stivt oppsatt SUV til å gjøre et lite byks, omtrent som en årskalv når den slipper ut på enga for første gang og skjønner at verden er større enn fjøset.

Men de franske ingeniørene må ha bakt inn en sufflé i hjulopphenget, eller funnet en tilsvarende mekanisk løsning. Lyden fra dekkene formidler at hevelsen i veidekket passeres, men ellers er det lite å merke til den. Allikevel krenger ikke bilen som et skip i storm når ferden slynger seg oppover spanske fjellveier.

SOL ELLER VARM RUTE: Dersom du krysser av for soltaket, som er åpent på bilde, mister Citroën C5X den oppvarmede frontruten. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Bommer suverent

Dette er en bil der komfort har fått høyeste prioritet. Opplevd kvalitet på interiøret har ikke stått like høyt på lista. Knappene og kontrollene er lett gjenkjennelig fra andre Citroën-modeller, og bidrar til å forklare hvordan en såpass stor og velutstyrt bil kan prises så lavt.

Utforming og plassering av elementer på dashbordet virker litt tilfeldig, uten noe helhetlig tema. Enheten med luftdyser kunne lett ha fått en symmetrisk utforming, men er rammet inn med en blanding av tangenter og kurver der førstnevnte ikke treffer de visuelle notene som skaper harmoni, og sistnevnte bommer suverent på det gyldne snitt.

GRØNN SONE: Med en knapp på displayet kan du få Citroën C5X til å spare opp 20 kilometer elektrisk rekkevidde, til bruk i byer der sentrum er definert som grønn sone med kun elektrisk fremdrift. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Grønn sone

Den store skjermen er lettfattelig og gir god oversikt, og det blir plusspoeng for meget bra navigasjonssystem. Det varsler tidlig, og sier fra på akkurat riktig tidspunkt når du av og til lurer på om det egentlig var denne filen du skulle ligge i. Head-up-display-et er stort og tydelig, med klar grafikk som formidler det du trenger uten å forstyrre. Noen franske byer har innført grønne sentrumsområder der du må kjøre elektrisk, og det er en egen knapp for å spare opp 20 kilometer med rekkevidde.

Du kan også lade batteriet helt opp mens du kjører, men bensinforbruket stiger da betydelig.

HÅPER Å FÅ RETT: Med Citroën C5X håper produsenten å ligge foran kurven og komme neste trend litt i forkjøpet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Foran trenden

Kjørt som en ren elbil er Citroën C5X komfortabel og sprek nok til vanlig bruk på norske veier. Det går an å trykke seg frem til «Sport» modus, men dette er først og fremst en fransk sofa med motor og batteridrift. Kommer den til å være spydspissen som åpner veien tilbake til D-segmentet for Citroën? Det kommer blant annet an på om sjefsdesigner Cowell får rett.

– Er det ikke risikabelt å lansere en shooting brake midt i SUV-trenden?

– Vi tror dette er riktig bil på riktig tidspunkt. SUV-ene har etter hvert blitt lavere og mer lik vanlige biler, og den nåværende bølgen av SUV-coupe-er viser at folk gjerne ønsker en skrånende bakrute slik vi har på C5X, sier Cowell. Kunder som bestiller nå kan forvente levering rundt mai i år.